Video Yaşam Düzce'de hafif ticari araç otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video
Düzce'de hafif ticari araç otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video

Düzce'de hafif ticari araç otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video

19.04.2022 | 15:36

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Düzce'de hafif ticari aracın park halindeki otomobille kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Düzce merkeze bağlı İstilli Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki hafif ticari araç, İstilli kavşağında park halinde olan Fatma K. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İsmail A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Asiye K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Fatma K.'nın çocukları kaza sebebiyle şok geçirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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