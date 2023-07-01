Video Yaşam Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video

Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video

01.07.2023 | 08:43

Düzce’de iki aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Kaza gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamköy kavşağında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yusuf Y. idaresindeki otomobil ile Selçuk P. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine trafik kazasının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Hanım Bilgin (30) olay yerinde Nazlı Can Barotçu (21) ise hastanede hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza sonrası kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açılıyorken kaza ile ilgili Düzce Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.

KAZA SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Kaza sonrasında ise kaza yapanların yakınları ise ters yönden geliyordun diyerek birbirlerine girdiler.

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