Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video
Düzce’de iki aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kazada Hanım Bilgin (30) olay yerinde Nazlı Can Barotçu (21) ise hastanede hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kaza sonrası kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açılıyorken kaza ile ilgili Düzce Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.
KAZA SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Kaza sonrasında ise kaza yapanların yakınları ise ters yönden geliyordun diyerek birbirlerine girdiler.
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