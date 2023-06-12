Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası kavga çıktı; 5 yaralı | Video
DÜZCE'de, D-100 Karayolu seyir halindeyken makas attığı iddia edilen otomobille başka bir otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra otomobil sürücülerinin haber verdiği yakınları olay yerine gelerek kavga etti.
Kaza sonrası olay yerine gelen sürücüler Kenan Ç. ile Abdullah K.'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce polis ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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