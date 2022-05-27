Düzce'de kadın cinayeti! Kocası tarafından boğularak öldürüldü | Video

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Düzce’de çıkan tartışmada koca 25 yıllık eşini boğarak öldürdü. Eşini öldüren koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ali Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.