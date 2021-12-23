Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:12
02:27
SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri oraya çıktı | Video 23.12.2021 | 10:01
00:46
Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan kişi suçüstü yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:01
01:17
03:01
00:41
Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:02
03:34
Esenyurt’ta aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar | Video 23.12.2021 | 09:36
01:33
Düzce'de lapa lapa kar yağdı | Video 23.12.2021 | 09:37
01:22
00:27
Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti | Video 23.12.2021 | 09:36
02:49
02:57
Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
01:42
Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
03:32
06:16
Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru | Video 23.12.2021 | 09:12
03:12
Başkent'in simgelerinden Kuğulu Park buz tuttu | Video 23.12.2021 | 08:44
02:16
Şişli'de bodrum katta çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video 23.12.2021 | 08:45
03:35
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 23.12.2021 | 09:10
00:40
01:45
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı | Video 23.12.2021 | 09:10
Düzce kent merkezinde beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışı ile birlikte görsel şölen oluştu. Ulaşımda aksama olmaması için Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapılırken, uzun süredir yağış bekleyen vatandaşlar da sokaklara döküldü.