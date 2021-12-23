Video Yaşam Düzce'de lapa lapa kar yağdı | Video
Düzce'de lapa lapa kar yağdı | Video

Düzce'de lapa lapa kar yağdı | Video

23.12.2021 | 09:37

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Düzce kent merkezinde beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışı ile birlikte görsel şölen oluştu. Ulaşımda aksama olmaması için Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapılırken, uzun süredir yağış bekleyen vatandaşlar da sokaklara döküldü.

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