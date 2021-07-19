Düzce'de makas atmaya çalışan sürücünün aracıyla devrildiği anlar kamerada!
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde caddede hızla ilerlerken sürücüsünün makas atmak istediği otomobil refüje çarparak devrildi. Sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Cumayeri ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İsmail K., yönetimindeki 81 ER 869 plakalı otomobille caddede hızla ilerlerken makas atmak istedi. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak savrulup Mertcan B. yönetimindeki 81 ABL 369 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Arkadan gelen otomobilin sürücüsü ise son anda durarak kaza yapmaktan kurtuldu. Kazada, İsmail K. yaralandı. İsmail K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.