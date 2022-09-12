DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda minibüsün çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Dursun Çetinkaya idaresindeki minibüs, aynı istikamette gitmekte olan Celal Yaman idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Emine Yaman (75) ve Kamile Yaman yaralandı. Araçta sıkışan Emine Yaman itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.