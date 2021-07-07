Video Yaşam Düzce'de sel! Vatandaşların selden kurtarılma anı kamerada...

Düzce'de sel! Vatandaşların selden kurtarılma anı kamerada...

Düzce'de sel! Vatandaşların selden kurtarılma anı kamerada...
07.07.2021 | 08:28

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Düzce'de yoğun sağanak yağışı nedeniyle derenin taşmasıyla kapanan Düzce ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-655 Karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kabalak rampaları mevkiinde sel nedeniyle yola devrilen ve ulaşımı aksatan ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

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EVİNİ TERK ETMEYEN AİLEYİ POLİS İKNA ETTİ, KEPÇEYLE TAŞINDILAR
Sel nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde yaşayan aileler ekipler tarafından tahliye edildi. Konuralp Tepecik mevkiinde su baskınının olduğu bölgede yaşayan bir aile ise evlerini terk etmek istemedi. Aile, polis tarafından ikna edildikten sonra iş makinesinin kepçesine bindirilerek bölgeden tahliye edildi.

ESMAHANIM YOLU ULAŞIMA KAPALI
2019 yılında 7 kişinin öldüğü sel felaketini yaşayan Esmahanım köyü ile Dokuzdeğirmen köyü arasındaki yol sel nedeniyle çöktü. 2 köy arasındaki ulaşım bağlantısı koparken, Esmahanım köyüne yalnızca Akçakoca ilçesinden ulaşım sağlanıyor.


47 KİŞİ KURTARILDI, 88 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada 47 vatandaşın kurtarıldığı, 88 vatandaşın ise tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"6 Temmuz tarihinde başlayan yoğun yağmur neticesinde; 21.55?de gelen ilk ihbar ile birlikte ilimiz Akçakoca, Cumayeri ve Çilimli ilçeleri ve köylerinde mahsur kalma, dere taşkını, ev ve ahırlarda su basması, heyelan nedeniyle yol kapanması meydana geldiği bilgisi alınmış olup olay bölgelerine ekiplerimiz ulaşmıştır. Mahsur kalan toplam 47 vatandaşımız kurtarılmıştır. Riskli olan bölgelerdeki 88 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir."

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