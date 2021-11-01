Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavga anbean görüntülendi 01.11.2021 | 15:18
02:01
Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; "Para bulmuş gibi sevindim" 01.11.2021 | 17:08
16:38
01:43
Köpeğe eğitmek için vurmuş! HAYDİ polisi cezayı kesti | Video 01.11.2021 | 16:54
01:17
01:00
Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı 01.11.2021 | 16:30
01:39
TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı | Video 01.11.2021 | 16:27
02:36
04:14
Antalya'da 'kuvvetli yağış' olmadı; dalgaları seyrettiler 01.11.2021 | 16:14
02:22
Düzce’de sis etkili oluyor 01.11.2021 | 16:01
00:40
Girdiği apartmanda ayakkabıları seçerek çaldı | Video 01.11.2021 | 16:01
01:36
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı | Video 01.11.2021 | 15:59
02:29
Kaygan yolda devrilen minibüsteki Rus çift yaralandı 01.11.2021 | 15:22
03:47
03:47
00:22
Çatıda kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu | Video 01.11.2021 | 15:16
01:17
Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet! Karısını defalarca bıçakladı 01.11.2021 | 15:18
00:20
Drift atan sürücü radar aracının kamerasına yakalandı 01.11.2021 | 14:48
00:47
Mahmur Kampı'ndan İstanbul'a gelen terörist yakalandı 01.11.2021 | 14:47
Düzce'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.
Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu. Şehir merkezinde sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler şehir merkezinde ana arterlerden İstanbul, Atatürk, Eski Bolu ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 Karayolu Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde, D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu'nun Beyciler, Karaca ve Yığılca kavşakları ile Bahçeşehir bağlantı yolunda sis sebebiyle zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Sis, şehrin bazı yüksek kesimlerini de tamamen kapladı. Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Düzce'de sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi, akşam üstü ise sağanağın etkili olması bekleniyor.