Düzce’de tarihi operasyon! 98 yakalama kararı | Video

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hakkında yakalama bulunan tam 98 kişi için 5 ilde, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

6 aylık takip sonucu tespit edilen 98 kişiyi yakalamak amacıyla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Özel Hareket Polislerinin desteği ile gerçekleştirilen operasyona 120 ekipte 445 personel katıldı.

EN BÜYÜK OPERASYON

Sabah 07:00'de başlayan ve Düzce tarihinde ilk kez düzenlenen en geniş kapsamlı operasyonda çok sayıda narkotik madde, kesici delici alet ve silahlar ele geçirildi.

Devam eden operasyon ile ilgili olarak Valilik tarafından yapılan açıklamada "Yürütülen bu soruşturma ilimiz merkezi ve ilçelerini kapsayan 6 aylık bir çalışma sonucunda gerekli tespit işlemlerinin titizlikle yapılmıştır. Gözaltı sayısı itibari ile de uyuşturucu satıcısı şahıslara yönelik ilimizde yapılan en büyük operasyondur. Suç ile mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.