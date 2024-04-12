Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 12.04.2024 | 12:38 Düzce’de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada gençleri zehirleyecek 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Şahıslarla birlikte çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanımına yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 gram metamfetamin ve 4 bin 144 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.