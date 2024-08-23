Düzce'deki dehşete düşüren kaza kamerada... Hafriyat kamyonun altında kaldılar, 1 ölü, 1 yaralı! 23.08.2024 | 11:10 Düzce D100 Karayolu Gümüşova mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı. Motosiklette bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza D100 Karayolu Gümüşova ilçesi Çaybükü Köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya istikametinden gelen Adem K. idaresindeki 41 AAV 655 plakalı hafriyat kamyonu Gümüşova Organize Sanayi Bölgesine dönerken aynı istikamete giden Hasan Kalaaji idaresindeki 67 MA 0317 plakalı motosiklet kamyonun ön tekerine çarpması sonucu altına girdi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Motosiklet sürücüsü Hasan Kalaaji (17) olay yerinde hayatını kaybederken Cemil K.(29) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir işyerinin kamerasına anbean yansıdı.



Kaza sonrası yapılan incelemenin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.