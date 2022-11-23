Video Yaşam Düzce'deki deprem ne anlama geliyor? Artçı sarsıntılar sürecek mi? Deprem uzmanı uyardı | Video
Düzce'deki deprem ne anlama geliyor? Artçı sarsıntılar sürecek mi? Deprem uzmanı uyardı | Video

Düzce'deki deprem ne anlama geliyor? Artçı sarsıntılar sürecek mi? Deprem uzmanı uyardı | Video

23.11.2022 | 06:04

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Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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