Düzce'deki depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Bugün sabaha doğru Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04:08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü.