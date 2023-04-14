Video Yaşam Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video
Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video

Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video

14.04.2023 | 10:15

Adana’da 10 düzensiz göçmeni kaçak yollarla getiren şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada göçmen kaçakçılığıyla ilgili şüpheli Halil F'yi(39) belirleyip yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video 00:55
Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video 14.04.2023 | 10:15
Şanlıurfa’da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu | Video 01:17
Şanlıurfa'da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu | Video 14.04.2023 | 10:06
Metroda büyük panik! Dumanlar yükseldi, acil durum anosları yapıldı | Video 02:09
Metroda büyük panik! Dumanlar yükseldi, acil durum anosları yapıldı | Video 14.04.2023 | 10:00
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 00:43
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 14.04.2023 | 10:00
Bahçelievler’de boşaltılan 6 katlı bina havadan görüntülendi | Video 02:24
Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı bina havadan görüntülendi | Video 14.04.2023 | 09:26
Maltepe’de vinç yangını D-100 karayolu’nda trafik yoğunluğu oluştu | Video 02:33
Maltepe'de vinç yangını D-100 karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu | Video 14.04.2023 | 09:03
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi | Video 01:46
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi | Video 14.04.2023 | 09:05
Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada | Video 00:18
Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada | Video 14.04.2023 | 09:03
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video 04:17
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video 14.04.2023 | 08:41
Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 00:47
Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 14.04.2023 | 08:40
Elazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:54
Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 08:40
Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı | Video 01:17
Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı | Video 14.04.2023 | 08:39
Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video 08:27
Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video 13.04.2023 | 20:29
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video 00:09
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video 13.04.2023 | 19:09
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 00:28
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 16:21
Siirt’te binaya yıldırım düştü | Video 00:37
Siirt'te binaya yıldırım düştü | Video 13.04.2023 | 16:02
Güngören’de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 01:33
Güngören'de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 13.04.2023 | 16:06
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 01:04
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 13.04.2023 | 15:49
Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:52
Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.04.2023 | 15:16
Güngören’de bina çöktü! | Video 00:32
Güngören'de bina çöktü! | Video 13.04.2023 | 14:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA