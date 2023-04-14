Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video
Adana’da 10 düzensiz göçmeni kaçak yollarla getiren şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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