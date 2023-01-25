Video Yaşam E-5 karayolunda feci kaza: 2 yaralı | Video
E-5 karayolunda feci kaza: 2 yaralı | Video

E-5 karayolunda feci kaza: 2 yaralı | Video

25.01.2023 | 16:17

Küçükçekmece Sefaköy mevkii E-5 karakolunda bir motosiklet tırın altına girdi. Ağır yaralanan motosikletli ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir hemşire ve yunus polisi yaptı.

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Kaza 14.40 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İmdat Altun yönetimindeki otomobil ile İsa Çiftçi yönetimindeki tırı sağından geçmek isterken, tır ile bariyer arasında sıkıştı. Yaşanan kaza sonrası tır sürücüsü aracını durdurmak istediği sırada arkadan gelen Enes Çetin yönetimindeki motosiklet duramayarak tırın altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar hemen Enes Çetin ve arkasında bulunan Furkan Günel'in yardımına koştu. Bu sırada yoldan tesadüfen geçmekte olan bir hemşire ve Yunus polisi de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans gelene kadar yaralıyı bırakmadılar. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay sonrasında E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi.

Tır sürücüsü İsa Çiftçi, "Ben normal şeridimde, sağ şeridimde gidiyordum. Araç ben ile bariyer arasında kaldı, vurdum. Ben fark edemedim, önümde başka araç vardı onun geçmesine izin verdim, bu ne ara girdi, ne zaman girdi bilmiyorum. Ona vurunca kendimi sola atıp frene bastım. O sırada arkadan gelen motosikletli benim dorseye vuruyor" dedi.

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