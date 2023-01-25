E-5 karayolunda feci kaza: 2 yaralı | Video
Küçükçekmece Sefaköy mevkii E-5 karakolunda bir motosiklet tırın altına girdi. Ağır yaralanan motosikletli ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir hemşire ve yunus polisi yaptı.
Tır sürücüsü İsa Çiftçi, "Ben normal şeridimde, sağ şeridimde gidiyordum. Araç ben ile bariyer arasında kaldı, vurdum. Ben fark edemedim, önümde başka araç vardı onun geçmesine izin verdim, bu ne ara girdi, ne zaman girdi bilmiyorum. Ona vurunca kendimi sola atıp frene bastım. O sırada arkadan gelen motosikletli benim dorseye vuruyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
Bayrampaşa'da 2 katlı binanın 2'nci katında yangın! | Video 25.01.2023 | 16:40
06:44
E-5 karayolunda feci kaza: 2 yaralı | Video 25.01.2023 | 16:17
05:43
07:28
00:14
Girdiği adresten 80 bin liralık hırsızlık yapan şahıs yakalandı | Video 25.01.2023 | 15:29
12:48
00:43
Konya’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 25.01.2023 | 14:59
01:19
00:43
02:50
01:07
İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Binlerce sikkeyle yakaladılar | Video 25.01.2023 | 12:19
02:02
Motokurye olarak geldiler, 10 bin dolar çaldılar | Video 25.01.2023 | 12:17
01:06
E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada: Sürücüye ceza yağdı! | Video 25.01.2023 | 12:09
00:42
Motosikletli kapkaççıyı yakalayıp tutuklattılar | Video 25.01.2023 | 12:00
04:11
Annesini karşılamaya gelince havalimanında yakayı ele verdi | Video 25.01.2023 | 11:43
00:44
İkinci el araba dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 25.01.2023 | 11:22
03:35
Müge Anlı SON BÖLÜM | 25 Ocak 2023 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 25.01.2023 | 10:47
00:45
İstanbul’da FETÖ’nün hücre yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video 25.01.2023 | 10:39
02:40
02:46
Kısmen donan Girlevik Şelalesi görenleri hayran bıraktı | Video 25.01.2023 | 10:01