E-5 Karayolu'nda makas kazası sonrası kavga kamerada | Video
Kadıköy’de “makas” attığı iddia edilen bir sürücü, iki araca çarparak kazaya neden oldu. Araçlarda yüksek maddi hasar oluşması ve makas atarak kazaya sebep olan sürücünün rahat tavırları diğer sürücüleri adeta çıldırttı. Yaşanan tartışma anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, trafik magandasına linç girişimini trafik polisleri önledi.
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