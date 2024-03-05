Video Yaşam E-5 Karayolu'nda makas kazası sonrası kavga kamerada | Video
E-5 Karayolu'nda makas kazası sonrası kavga kamerada | Video

E-5 Karayolu'nda makas kazası sonrası kavga kamerada | Video

05.03.2024 | 11:26

Kadıköy’de “makas” attığı iddia edilen bir sürücü, iki araca çarparak kazaya neden oldu. Araçlarda yüksek maddi hasar oluşması ve makas atarak kazaya sebep olan sürücünün rahat tavırları diğer sürücüleri adeta çıldırttı. Yaşanan tartışma anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, trafik magandasına linç girişimini trafik polisleri önledi.

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Olay, önceki hafta salı günü saat 21.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Bostancı Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, seyir halinde ilerlediği esnada diğer araçlara "makas" atarak ilerlemeye başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen sürücü, iki araca çarparak kaza yaptı. Kendisiyle birlikte iki araçta büyük maddi hasar meydana gelen kazada, olay yerine gelen trafik polisleri rahat tavırlar sergileyen sürücüyü diğer vatandaşların elinden güçlükle kurtardı. Dakikalarca küfürlerin havada uçuştuğu anlarda polis ekipleri araya girerek kazaya karışan sürücüleri sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

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