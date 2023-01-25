E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada: Sürücüye ceza yağdı! | Video
E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde hafif ticari araçla seyreden bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameralara yansırken sivil trafik polisi tarafından magandaya 5 ayrı suçtan toplamda 6 bin 838 lira idari para cezası kesildi. Trafiği tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapılan magandanın 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı öğrenildi.
TERÖR ESTİREN MAGANDAYA CEZA YAĞDI
Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye polis ekipleri, araç sürücüsünün İ.K. olduğunu tespit etti. Ardından da şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsa sivil trafik polisi tarafından "Aksine bir işaret bulunmadıkça şerit ihlali yapmak, makas atmak" maddesinden 4 bin 064 lira, "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak" maddesinden 436 lira, "Yakın takip" maddesinden 436 lira, "Sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddesinden 951 lira ve "Görüşü engelleyecek cam filmi kullanmak" maddesinden 951 lira olmak üzere toplamda 6 bin 838 lira idari para cezası kesildi.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK
Emniyette ifadesi alınarak, "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılan İ.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Magandanın 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı öğrenildi.
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