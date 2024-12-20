E-5 karayolunda scooter ile giden kişinin canını tehlikeye attığı anlar kamerada | Video 20.12.2024 | 09:55 Küçükçekmece E-5 karayolunda scooter ile trafikte ilerleyen bir kişi, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Beşyol mevki E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, scooter ile ilerledi. Hızlı bir şekilde giden şahıs, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Şahsın ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu ile görüntülendi.