Video Yaşam E-5 karayolunda scooter ile giden kişinin canını tehlikeye attığı anlar kamerada | Video
E-5 karayolunda scooter ile giden kişinin canını tehlikeye attığı anlar kamerada | Video

E-5 karayolunda scooter ile giden kişinin canını tehlikeye attığı anlar kamerada | Video

20.12.2024 | 09:55

Küçükçekmece E-5 karayolunda scooter ile trafikte ilerleyen bir kişi, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Beşyol mevki E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, scooter ile ilerledi. Hızlı bir şekilde giden şahıs, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Şahsın ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu ile görüntülendi.
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