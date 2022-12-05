Video Yaşam E-5 Karayolu’nda taksici dehşeti kamerada! Hava almak için camı açan kadına saldırdı | Video
E-5 Karayolu’nda taksici dehşeti kamerada! Hava almak için camı açan kadına saldırdı | Video

E-5 Karayolu’nda taksici dehşeti kamerada! Hava almak için camı açan kadına saldırdı | Video

05.12.2022 | 12:48

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E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkiinde takside seyir halinde olan Belarus uyruklu 29 yaşındaki genç bir kadın, camı açtığı için kendisini uyaran taksicinin önce hakaretlerine ardından da yumruklu saldırısına uğradı. Yaşananlar kameralara yansırken, genç kadının geçtiğimiz Nisan ayında da Avrupa Yakası’na geçmek istemeyen taksici tarafından zorla araçtan indirilmek istendiği görüntüler ortaya çıktı. Kadının yaşadığı olaylarla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 09.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka, sabah saatlerinde evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte 34 TGD 28 plakalı taksiye bindi. Kadın karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı indirmek istedi. Ancak iddiaya göre taksici üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söyledi.

CAMI AÇTI DİYE HAKARET ETTİĞİ KADINA SALDIRDI
Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlara yönelik, "Mikroplarla uğraşamam. Sarhoş, sarhoş benimle uğraşma sen sarhoşsun. Neyim peşindesin" de diyen taksici o esnada kadının görüntü aldığını görünce kayıt almaması için ona saldırdı. Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar karayolunda taksiden indi. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

AVRUPA YAKASI'NA GEÇMEK İSTEMEYİNCE İNDİRMEK İSTEMİŞ
Öte yandan genç kadının geçtiğimiz Nisan ayında da Kağıthane'deki evine gitmek için Üsküdar'dan bindiği 34 TCL 45 plakalı taksinin sürücüsüyle arasında sürücünün Avrupa Yakası'na geçmeyeceğini söylemesi yüzünden tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Sürücünün kadını araçtan indirmeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı. Kadının bu olayla ilgili de şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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