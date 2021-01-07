Video Yaşam E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı | Video

E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı | Video

E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı | Video
07.01.2021 | 13:17

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E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkisinde otomobille seyreden bir maganda, trafikte tartıştığı motosikletliye çarparak kaçtı. Olay anı kask kamerasına yansırken, yere savrularak yaralanan motosikletli polise giderek şikayette bulundu.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda 34 BCG 955 plakalı motosikletle seyir halinde olan Rıfat Ateşoğlu (25) sinyal vermeden önüne kıran sürücüsüyle sözlü olarak tartıştı. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından Ateşoğlu yoluna devam ederken, tartıştığı bir sürücü takibe başladı.

TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇTI
Takip devam ettiği esnada araçların arasında "makas" atmaya başlayan sürücü, direksiyonu Ateşoğlu'nun üzerine kırdı. Çarpma sonucu Ateşoğlu yere savrularak yaralandı. Sürücü olayın ardından kaçtığı ve genç motosikletlinin ölümden döndüğü kaza ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS MAGANDA SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE
Kazanın ardından Ateşoğlu, Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine çarpan 34 YN 0816 plakalı araç sürücüsü hakkında "kasten yaralama" suçundan ifade vererek şikayette bulundu. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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