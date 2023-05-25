E-5 Karayolu'nda tehlikeli şerit değiştiren minibüs sürücüsü kamerada | Video
Büyükçekmece E-5 karayolunda hızla seyreden yolcu minibüsünün tehlikeli şekilde şerit değiştirmesi yürekleri ağza getirdi. Sürücüyü kısa sürede yakalayan polis ekipleri, “Tehlikeli şekilde şerit değiştiren” 951 lira para cezası kesti.
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