E-5 Karayolu'nda tehlikeli şerit değiştiren minibüs sürücüsü kamerada | Video 25.05.2023 | 12:16 Büyükçekmece E-5 karayolunda hızla seyreden yolcu minibüsünün tehlikeli şekilde şerit değiştirmesi yürekleri ağza getirdi. Sürücüyü kısa sürede yakalayan polis ekipleri, “Tehlikeli şekilde şerit değiştiren” 951 lira para cezası kesti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece E-5 karayolu Silivri istikametinde geçtiğimiz günlerde bir minibüs şoförü öndeki minibüsü geçmek için trafikte hızla şerit değiştirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, minibüsün plakasını tespit ederek kısa sürede yakalandı. Ekipler, "Tehlikeli şekilde şerit değiştiren" minibüse şoförüne 46/2-c maddesinden 951 lira para cezası kesti.