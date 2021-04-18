Video Yaşam E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video

E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video

E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video
18.04.2021 | 09:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video 01:30
E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video 18.04.2021 | 09:43
Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti | Video 00:58
Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti | Video 18.04.2021 | 09:43
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video 03:30
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video 18.04.2021 | 09:19
Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı camdan atlayarak böyle kaçırdı | Video 04:57
Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı camdan atlayarak böyle kaçırdı | Video 18.04.2021 | 09:11
İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu | Video 05:14
İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu | Video 18.04.2021 | 08:58
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü | Video 00:32
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü | Video 18.04.2021 | 09:07
Kumar baskınında mutfak dolabında yakalandı | Video 01:06
Kumar baskınında mutfak dolabında yakalandı | Video 18.04.2021 | 08:41
Kısıtlamada kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı | Video 03:38
Kısıtlamada kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı | Video 18.04.2021 | 08:30
Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti | Video 01:47
Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti | Video 18.04.2021 | 08:30
15 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 00:06
15 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 18.04.2021 | 08:18
İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını 00:29
İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını 17.04.2021 | 17:25
Samsun'da şaşkınlık veren olay kamerada... Havada asılı kaldı! 02:14
Samsun'da şaşkınlık veren olay kamerada... Havada asılı kaldı! 17.04.2021 | 16:25
Antalya'da kayıp hemşirenin cesedi 17 gün sonra ağaca asılı bulundu, ağabey sinir krizleri geçirdi 06:05
Antalya'da kayıp hemşirenin cesedi 17 gün sonra ağaca asılı bulundu, ağabey sinir krizleri geçirdi 17.04.2021 | 16:25
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlamada! Olay yerinden ilk görüntüler... Yaralı işçiyi kucaklarında taşıdılar 02:45
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlamada! Olay yerinden ilk görüntüler... Yaralı işçiyi kucaklarında taşıdılar 17.04.2021 | 15:02
Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı 04:21
Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı 17.04.2021 | 14:30
Ağrı'da su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada 00:37
Ağrı'da su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada 17.04.2021 | 12:49
Evlilik çetesinin hedef seçtiği erkekleri nasıl belirlediği ortaya çıktı! 01:31
Evlilik çetesinin hedef seçtiği erkekleri nasıl belirlediği ortaya çıktı! 17.04.2021 | 12:48
Denizli'de ormanda ölü bulunan adamın oğlunun isteği yürekleri yaktı! 02:56
Denizli'de ormanda ölü bulunan adamın oğlunun isteği yürekleri yaktı! 17.04.2021 | 12:49
Bursa'da pelikanların balık keyfi kamerada! 00:47
Bursa'da pelikanların balık keyfi kamerada! 17.04.2021 | 12:48
Eskişehir'de sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek gülümsetti 01:31
Eskişehir'de sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek gülümsetti 17.04.2021 | 12:48

E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular. Motosikletlerinin önlerini kaldıran sürücülerin tehlikeleri anları ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde E-5 karayolunda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü motosikletleri ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar.

ÖNCE ÖN KALDIRDILAR SONRA MAKAS ATTILAR
E-5 karayolu Ankara istikametinde seyir eden motosikletlerin birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü. Sürücülerin araçların arasından makas atarak ilerledikleri görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA