Video Yaşam E-5'te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video
E-5'te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video

E-5'te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video

08.12.2024 | 12:32

Beylikdüzü E-5'te çıkan trafik tartışması, kavgaya dönüştü. Akan trafiğe aldırmayan şahıslar yumruk yumruğa birbirine saldırırken, hamile bir kadın fenalaştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, trafikte tartışan sürücüler akan trafiğe aldırmadan araçlarından inerek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Kavga eden sürücüleri ayırmak isteyen hamile bir kadın ise kavganın ortasında kalarak fenalaştı. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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