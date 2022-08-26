Video Yaşam E-5’te alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü | Video
E-5’te alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü | Video

E-5’te alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü | Video

26.08.2022 | 08:29

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Esenyurt E-5’te alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın, Esenyurt E-5 Edirne istikametinde saat 04.30 sırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü yanan otomobilden yükselen alevlerin seyir halindeki diğer araçlara sıçramaması için yanan otomobilini sağ şeride çekti. Kısa sürede otomobilin tamamı alevlere teslim olurken, sürücü güçlükle kendini dışarı attı.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Daha sonra sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, araç hurda yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan itfaiye ekipleri yanan otomobilde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

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