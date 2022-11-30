Video Yaşam E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video

E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video

30.11.2022 | 12:00

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Küçükçekmece E-5'te bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy mevkii E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halindeki 34 ESF 692 plakalı araç sürücüsü, vakaya giden bir ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen sürücü, bir süre sonra sağ şeride geçerek yol verirken, ambulans sürücüsü şahsa tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde vakaya giden ambulansın siren ve korna çalmasına rağmen önündeki aracı yol vermeden devam etmesi ve bir süre sonra sağa geçtiği görüldü.

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