E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video

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Küçükçekmece E-5'te bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde vakaya giden ambulansın siren ve korna çalmasına rağmen önündeki aracı yol vermeden devam etmesi ve bir süre sonra sağa geçtiği görüldü.