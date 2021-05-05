Video Yaşam E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu | Video

E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu | Video

E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu | Video
05.05.2021 | 12:21

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Tam kapanma nedeniyle polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktalarındaki yoğunluktan kaçmaya çalışan sürücüler, E-5 karayolunu birbirine kattı. Geri geri gelerek yan yola giren sürücülerin trafik polisine bile aldırış etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti.

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Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'da da uygulanan tam kapanmada polis ekipleri, denetimler gerçekleştiriyor. E-5 Merter mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını tek tek kontrol etti. Bu nedenle trafikte bazen kontrol noktalarının bulunduğu yerlerde yoğunluk yaşandı. Bu yoğunluğu gören bazı sürücüler ise yan yola kaçmak için bağlantı noktalarından ters yönde veya geri geri geldi. Bir sürücü karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönde seyrederken, geri geri gelerek yan yola geçen sürücülerin trafik polisine bile aldırış etmemesi bu kadarına da pes dedirtti.

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