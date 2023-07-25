E-5'te makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu | Video
Küçükçekmece E-5'te Beşyol durağında makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Yapılan tespitte sürücünün alkollü olduğu ortay çıkarken 4 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazada aracına çarpılan Alim Delibaş, "Aracımın hararet lambası yükseldi ben durdum indim baktım tekrar bindim arabama zaten iki dakika geçmedi bir anda toz duman koptu benim airbag patladı aracımın. Arkadaş geldi araca vurdu zaten şimdi memur bey de tespit etti alkolde çıktı bana vuran aracın sürücüsünde. Makas atmış oradan demek ki kurtaramadı bodoslama geldi benim arabamı bu hale soktu" dedi.
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