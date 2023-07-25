Video Yaşam E-5'te makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu | Video
E-5'te makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu | Video

E-5'te makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu | Video

25.07.2023 | 12:15

Küçükçekmece E-5'te Beşyol durağında makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Yapılan tespitte sürücünün alkollü olduğu ortay çıkarken 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

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Kaza saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece E-5 Beşyol durağında meydana geldi. Zincirleme kaza, alkollü olduğu iddia edilen ve makas attığı ileri sürülen E.Y isimli şahsın kontrolündeki araç A.D isimli sürücünün kontrolündeki araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerledi. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazada aracına çarpılan Alim Delibaş, "Aracımın hararet lambası yükseldi ben durdum indim baktım tekrar bindim arabama zaten iki dakika geçmedi bir anda toz duman koptu benim airbag patladı aracımın. Arkadaş geldi araca vurdu zaten şimdi memur bey de tespit etti alkolde çıktı bana vuran aracın sürücüsünde. Makas atmış oradan demek ki kurtaramadı bodoslama geldi benim arabamı bu hale soktu" dedi.

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