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OTOMATİK OYNAT
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E-5’te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada | Video 19.04.2022 | 08:51
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Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı | Video 18.04.2022 | 20:46
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40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video 18.04.2022 | 20:31
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Uçan çatı minibüsün üstüne düştü, yolcular içinde mahsur kaldı | Video 18.04.2022 | 17:53
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Trabzon'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 18.04.2022 | 16:45
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Yozgat'ta şiddetli fırtına binaların çatısını böyle uçurdu | Video 18.04.2022 | 16:06
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Urfa'da sayaçların direklere taşınması kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı | Video 18.04.2022 | 16:08
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Diyarbakır'da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video 18.04.2022 | 15:42
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Kuvvetli fırtına okulun çatısını böyle uçurdu | Video 18.04.2022 | 15:51
E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde motosikletli sürücü direksiyonu bırakıp ayağa kalktı, yetmedi kaskı çıkarıp kendisini kaydeden arkadaşına pozlar verdi. Motosiklet sürücüsünün adeta ölümle dansı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.