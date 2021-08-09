Video Yaşam E-5’te takla atan araç kamerada | Video

E-5’te takla atan araç kamerada | Video

E-5’te takla atan araç kamerada | Video
09.08.2021 | 13:17

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İstanbul E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 10.45 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Gül Pekmez yönetimdeki araç, iddiaya göre, kontrolden çıktıktan sonra önce aydınlatma direğine çarpıp takla atarken bir araca daha hasar verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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