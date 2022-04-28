E-5'te trafiği birbirine katan kovalamaca! Polis şüpheli şahsı böyle yakaladı | Video

Büyükçekmece'de polis ekiplerinden kaçan şüpheli, E-5'te trafiği birbirine kattı. O sırada yoldaki bir sürücünün aracından inerek kovaladığı şüpheli bariyerlerden atlarken dengesini kaybederek düşerken, şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Mimar Sinan mevkii E-5 karayolunda gerçekleşti. İddiaya göre polis aracında gözaltında olan şüpheli, trafiğin sıkışıklığını fırsat bilerek yolun ortasında arabadan çıkarak kaçmaya başladı. E-5 üzerinde koşarak trafiği adeta birbirine katan şüpheli polis ekipleri tarafından dakikalarca kovalandı. O esnada seyir halindeki bir sürücü aracından inerek adamın peşine düştü. Nefes kesen kovalamaca, bariyerlerden atlayıp karşıya geçmek isteyen şüphelinin dengesini kaybederek düşmesi ile son buldu. Şüphelinin peşine düşen vatandaş da bariyerlerden atlarken yere düştü. Vatandaşın da yardımı ile yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.