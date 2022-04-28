E-5'te trafiği birbirine katan kovalamaca! Polis şüpheli şahsı böyle yakaladı | Video
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Büyükçekmece'de polis ekiplerinden kaçan şüpheli, E-5'te trafiği birbirine kattı. O sırada yoldaki bir sürücünün aracından inerek kovaladığı şüpheli bariyerlerden atlarken dengesini kaybederek düşerken, şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.