E-5'te yol verme yüzünden tartıştı, seyir halinde önündeki araca vurdu | Video 05.12.2024 | 11:33 Esenyurt E-5'te yol verme nedeniyle seyir halinde tartışan iki sürücü, kameralara yansıdı. Sürücülerden birinin öndeki araca sinirlenince seyir halindeyken tamponuna vurduğu görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntüler Esenyurt E-5 Haramidere'de dün akşam kaydedildi. Trafikte iki sürücü yol verme nedeniyle tartıştı. Arkadaki aracın selektör yapmasına sinirlenen sürücü, yol vermedi. İki araç, trafikte adeta köşe kapmaca oynadı. Aracı sollamaya çalışan sürücü, çeşitli manevralar yapsa da sürekli önü kesildi. Adeta çileden çıkan ticari araç sürücüsü, seyir halindeyken önündeki aracın tamponuna vurdu. O anlar kameraya yansıdı.