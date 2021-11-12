Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video 12.11.2021 | 14:28
01:42
04:17
İstanbul'da ekmeğe 'resmi' zam 12.11.2021 | 14:07
00:09
Alanya’da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video 12.11.2021 | 13:58
06:05
Yaşlı teyzeler, okuma azimleri ile gençlere taş çıkarıyor 12.11.2021 | 13:46
07:14
Gölde balık tuttukları yerler şimdi toprak oldu | Video 12.11.2021 | 13:42
00:50
Düğün salonu hırsızı işyerinin kameralarına yakalandı| Video 12.11.2021 | 13:43
01:07
Dini değerleri aşağılayan öğretmene soruşturma | Video 12.11.2021 | 13:48
00:58
Uyuşturucuyu hoparlör içine saklamışlar | Video 12.11.2021 | 13:31
03:59
Kasada umduğu parayı bulamayınca peluş anahtarlığı böyle çaldı | Video 12.11.2021 | 13:24
02:33
Motosikletten düşen turist yerde purosunu içmeye devam etti | Video 12.11.2021 | 13:23
00:41
Şüpheli, hacizli araçları parçalayıp satarken yakalandı! | Video 12.11.2021 | 13:23
01:00
Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Athena’dan kaçamadı | Video 12.11.2021 | 13:23
00:26
Depremde panikleyip masanın altına girmeye çalıştı. O anlar kamerada | Video 12.11.2021 | 13:23
00:31
MLKP'li terörist Trabzon’da yakalandı! 12.11.2021 | 12:57
04:18
Son dakika: Malatya'da 4,7'lik deprem paniği kamerada! 12.11.2021 | 12:39
00:44
SON DAKİKA: Malatya'da 4.7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı 12.11.2021 | 12:32
04:36
Kayalıktan düşen kadına yardım etmek için kendini tehlikeye attı | Video 12.11.2021 | 11:57
01:30
Sarıyer’de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 12.11.2021 | 11:59
04:33
Yarım asır birlikte yaşadığı engelli eşine bakmak için çabalıyor | Video 12.11.2021 | 11:43
Şirinevler E-5 Karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza Bahçelievler Şirinevler E-5 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Karayolunda 6 aracın karıştığı trafik meydana geldi. Kazada yaralı sürücüler olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılara çevre hastanelere kaldırdı. Ekiplerin araçları kaldırmak için çalışması sürüyor.