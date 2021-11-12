Video Yaşam E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video
E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video

E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video

12.11.2021 | 14:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

E-5’te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video 01:08
E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video 12.11.2021 | 14:28
Aziz 2. Bölüm Ön İzleme fragmanı yayınlandı ’’Sen öl ama Adem yaşasın diyorsun’’ | Video 01:42
Aziz 2. Bölüm Ön İzleme fragmanı yayınlandı ''Sen öl ama Adem yaşasın diyorsun'' | Video 12.11.2021 | 14:16
İstanbul’da ekmeğe ’resmi’ zam 04:17
İstanbul'da ekmeğe 'resmi' zam 12.11.2021 | 14:07
Alanya’da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video 00:09
Alanya’da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video 12.11.2021 | 13:58
Yaşlı teyzeler, okuma azimleri ile gençlere taş çıkarıyor 06:05
Yaşlı teyzeler, okuma azimleri ile gençlere taş çıkarıyor 12.11.2021 | 13:46
Gölde balık tuttukları yerler şimdi toprak oldu | Video 07:14
Gölde balık tuttukları yerler şimdi toprak oldu | Video 12.11.2021 | 13:42
Düğün salonu hırsızı işyerinin kameralarına yakalandı| Video 00:50
Düğün salonu hırsızı işyerinin kameralarına yakalandı| Video 12.11.2021 | 13:43
Dini değerleri aşağılayan öğretmene soruşturma | Video 01:07
Dini değerleri aşağılayan öğretmene soruşturma | Video 12.11.2021 | 13:48
Uyuşturucuyu hoparlör içine saklamışlar | Video 00:58
Uyuşturucuyu hoparlör içine saklamışlar | Video 12.11.2021 | 13:31
Kasada umduğu parayı bulamayınca peluş anahtarlığı böyle çaldı | Video 03:59
Kasada umduğu parayı bulamayınca peluş anahtarlığı böyle çaldı | Video 12.11.2021 | 13:24
Motosikletten düşen turist yerde purosunu içmeye devam etti | Video 02:33
Motosikletten düşen turist yerde purosunu içmeye devam etti | Video 12.11.2021 | 13:23
Şüpheli, hacizli araçları parçalayıp satarken yakalandı! | Video 00:41
Şüpheli, hacizli araçları parçalayıp satarken yakalandı! | Video 12.11.2021 | 13:23
Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Athena’dan kaçamadı | Video 01:00
Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Athena’dan kaçamadı | Video 12.11.2021 | 13:23
Depremde panikleyip masanın altına girmeye çalıştı. O anlar kamerada | Video 00:26
Depremde panikleyip masanın altına girmeye çalıştı. O anlar kamerada | Video 12.11.2021 | 13:23
MLKP’li terörist Trabzon’da yakalandı! 00:31
MLKP'li terörist Trabzon’da yakalandı! 12.11.2021 | 12:57
Son dakika: Malatya’da 4,7’lik deprem paniği kamerada! 04:18
Son dakika: Malatya'da 4,7'lik deprem paniği kamerada! 12.11.2021 | 12:39
SON DAKİKA: Malatya’da 4.7’lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı 00:44
SON DAKİKA: Malatya'da 4.7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı 12.11.2021 | 12:32
Kayalıktan düşen kadına yardım etmek için kendini tehlikeye attı | Video 04:36
Kayalıktan düşen kadına yardım etmek için kendini tehlikeye attı | Video 12.11.2021 | 11:57
Sarıyer’de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 01:30
Sarıyer’de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 12.11.2021 | 11:59
Yarım asır birlikte yaşadığı engelli eşine bakmak için çabalıyor | Video 04:33
Yarım asır birlikte yaşadığı engelli eşine bakmak için çabalıyor | Video 12.11.2021 | 11:43

Şirinevler E-5 Karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre kaza Bahçelievler Şirinevler E-5 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Karayolunda 6 aracın karıştığı trafik meydana geldi. Kazada yaralı sürücüler olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılara çevre hastanelere kaldırdı. Ekiplerin araçları kaldırmak için çalışması sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA