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OTOMATİK OYNAT
02:19
Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi | Video 23.05.2022 | 09:52
01:40
Kazdağları’nda adeta polen fırtınası yaşandı | Video 23.05.2022 | 09:52
01:37
Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video 23.05.2022 | 09:52
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Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video 23.05.2022 | 09:34
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Ankara'da ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü | Video 23.05.2022 | 09:05
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Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, faciadan dönüldü | Video 23.05.2022 | 08:54
05:46
Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta | Video 23.05.2022 | 08:36
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E-5’teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 23.05.2022 | 08:42
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Fatıma'nın yüzü artık gülecek | Video 22.05.2022 | 15:39
04:22
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Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 22.05.2022 | 15:05
01:10
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 22.05.2022 | 15:05
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04:21
Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 22.05.2022 | 13:21
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Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 22.05.2022 | 12:34
07:00
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1'i hamile 3 yaralı | Video 22.05.2022 | 12:19
Büyükçekmece E-5’te düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı. Trafiği yavaşlatıp de havaya ateş eden magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.