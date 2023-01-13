Video Yaşam E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü | Video
E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü | Video

E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü | Video

13.01.2023 | 08:42

İstanbul E5 Kara Yolu Kozyatağı mevkiinde aşırı süratli otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda önündeki hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 04.00 sularında E5 Kara Yolu Kozyatağı mevkiinde, Edirne istikametinde meydana geldi. Yağış nedeniyle 10 BAT 91 plakalı aracın sürücüsü Berk Şahin otomobiliyle kayganlaşan yol sebebiyle önündeki 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Berk Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle E5 Kara Yolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatılırken geriye doğru uzun araç kuyrukları oluştu.

Hayatını kaybeden Berk Şahin'in cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yaklaşık yarım saat kapatılan E5 Kara Yolu yeniden trafiğe açıldı.

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