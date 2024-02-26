Video Yaşam E5'te şok eden görüntü! Seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüştüler | Video
E5'te şok eden görüntü! Seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüştüler | Video

E5'te şok eden görüntü! Seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüştüler | Video

26.02.2024 | 12:57

Sefaköy E5 Karayolu'nda seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüşen aşıklar, bu kadarına da pes dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlginç görüntü geçtiğimiz akşam Sefaköy E5 Karayolu Avcılar istikametinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki aracın sunroof'undan ve camından çıkan bir erkek ve kadın, canlarını hiçe saydı. Trafikte öpüşerek ve dans ederek ilerleyen ikili, bu kadarına da pes dedirtti. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
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