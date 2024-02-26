E5'te şok eden görüntü! Seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüştüler | Video
Sefaköy E5 Karayolu'nda seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüşen aşıklar, bu kadarına da pes dedirtti.
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