E5'te şok eden görüntü! Seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüştüler | Video 26.02.2024 | 12:57 Sefaköy E5 Karayolu'nda seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüşen aşıklar, bu kadarına da pes dedirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlginç görüntü geçtiğimiz akşam Sefaköy E5 Karayolu Avcılar istikametinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki aracın sunroof'undan ve camından çıkan bir erkek ve kadın, canlarını hiçe saydı. Trafikte öpüşerek ve dans ederek ilerleyen ikili, bu kadarına da pes dedirtti. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.