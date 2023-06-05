Video Yaşam E80 Karayolu’nda seyir halindeki araç alev alev yandı | Video
E80 Karayolu’nda seyir halindeki araç alev alev yandı | Video

E80 Karayolu’nda seyir halindeki araç alev alev yandı | Video

05.06.2023 | 10:33

Esenyurt E80 Karayolu’nda seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan araç cep telefonu ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Esenyurt E80 Karayolu'nda saat 09.25 sıralarında seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. O esnada oradan geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait park bahçe sulama aracı yanan araca müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü. Alev alev yanan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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