Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai'de aşk tazeledi! Ebru Şallı'nın çöl pozları nefes kesti | Video

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş şimdilerde Dubai'de aşk tazeliyor. Eşi Uğur Akkuş ile özel bir uçakta yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı "Nereye uçuyoruz acaba" demişti. Çiftten son olarak Dubai paylaşımları geldi. Ebru Şallı çöl pozları ile nefes kesti. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Ebru Şallı eşi ile pozlarına ise "Çölde aşk" notunu düştü. İşte mutluluktan ayakları yerden kesilen Ebru Şallı'nın çöl pozları...