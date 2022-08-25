Ebru Yaşar, hastane odasından İbrahim Tatlıses'in görüntüsünü paylaştı: "Allah bitti demeden bitmez" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
03:19
07:49
3 buçuk yaşındaki kızı kaçırarak 300 bin lira fidye istediler 25.08.2022 | 15:59
02:01
01:10
Muğla çam balı Uluslararası Apimondia Kongresi’nde | Video 25.08.2022 | 15:57
00:15
Sancaktepe’de tartıştığı akrabasını bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video 25.08.2022 | 15:20
00:19
02:33
01:07
Uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı | Video 25.08.2022 | 14:56
01:11
Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 25.08.2022 | 14:56
01:04
Ankara'da çatı yangını korkuttu | Video 25.08.2022 | 14:36
00:09
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü geldi | Video 25.08.2022 | 14:36
00:36
5 arkadaşın ölmeden önce otomobildeki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.08.2022 | 13:42
00:23
Adana’da denizde hortum böyle görüntülendi | Video 25.08.2022 | 12:55
00:13
00:38
01:55
00:40
01:51
Şarkıcı Ebru Yaşar, hastane odasından trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'in görüntülerini paylaştı. Yaşar, Tatlıses'in ayağında bir kırık olduğunu, onun dışında durumunun iyi olduğunu söyledi. Görüntülerde Tatlıses'in, 'ben 'bitti' dedim. Allah 'bitti' demeden bitmez.' dediği görülüyor.