Ebru Yaşar, hastane odasından İbrahim Tatlıses'in görüntüsünü paylaştı: "Allah bitti demeden bitmez" | Video

Şarkıcı Ebru Yaşar, hastane odasından trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'in görüntülerini paylaştı. Yaşar, Tatlıses'in ayağında bir kırık olduğunu, onun dışında durumunun iyi olduğunu söyledi. Görüntülerde Tatlıses'in, 'ben 'bitti' dedim. Allah 'bitti' demeden bitmez.' dediği görülüyor.