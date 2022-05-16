Video Yaşam Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video

16.05.2022 | 12:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal’da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza | Video 02:48
Kartal’da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza | Video 16.05.2022 | 12:34
Garajda çıkan yangında otomobil de yandı | Video 00:42
Garajda çıkan yangında otomobil de yandı | Video 16.05.2022 | 12:38
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 04:06
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 16.05.2022 | 12:25
Beylikdüzü’nde cip 2 otomobile çarptı: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:07
Beylikdüzü'nde cip 2 otomobile çarptı: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 16.05.2022 | 11:14
Güngören’de baba oğul kavgası kamerada... Oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı! | Video 00:33
Güngören'de baba oğul kavgası kamerada... Oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı! | Video 16.05.2022 | 11:25
Kasklı saldırgan hasmına böyle kurşun yağdırdı! Yaşanan dehşet anları kamerada 03:00
Kasklı saldırgan hasmına böyle kurşun yağdırdı! Yaşanan dehşet anları kamerada 16.05.2022 | 11:04
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video 00:43
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video 16.05.2022 | 11:13
İETT otobüsünün şoförü, psikolojim bozuldu diyerek kontak kapattı! O anlar kamerada | Video 00:42
İETT otobüsünün şoförü, psikolojim bozuldu diyerek kontak kapattı! O anlar kamerada | Video 16.05.2022 | 11:07
Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi | Video 02:51
Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi | Video 16.05.2022 | 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 13:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 16.05.2022 | 10:23
Beylikdüzü’nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video 00:40
Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video 16.05.2022 | 10:44
Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Uğur Kahraman’ın katili eski kayınpederi çıktı! | Video 10:59
Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Uğur Kahraman'ın katili eski kayınpederi çıktı! | Video 16.05.2022 | 10:35
74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video 05:21
74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video 16.05.2022 | 10:10
Pendik’te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 01:29
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 10:15
Bursa’da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular | Video 00:27
Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular | Video 16.05.2022 | 10:09
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video 01:09
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video 16.05.2022 | 10:03
Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video 01:05
Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video 16.05.2022 | 09:59
Çantacı Beril yakalandı, pişkinliği pes dedirtti | Video 00:26
Çantacı Beril yakalandı, pişkinliği pes dedirtti | Video 16.05.2022 | 09:35
İzmir’de 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı | Video 00:50
İzmir'de 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı | Video 16.05.2022 | 09:59
Pendik’te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 01:29
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 09:35

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkin 19 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı. 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 61 sayfalık iddianamede 9 sanık hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Yeşilköy'de, 27 Ocak günü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balık restoranında öldürülmüştü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu ile 3 diğer kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede 19 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede 27 Ocak günü gece saat 00.37 sıralarında bir balık restoranında yapılan silahlı saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtildi.

İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak' ve 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. 2 diğer sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, 8 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar, 1 diğer sanık hakkında ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA