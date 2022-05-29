Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş | Video

Şanlıurfa'da önceki gün bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken eczanenin yaklaşık 4 ay önce yüzü maskeli 2 kişi tarafından yakılmak istendiği de görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaşandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısındaki ara sokakta yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içeride müşteriler olduğu sırada ateş açıp kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken saldırının yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Aynı eczanenin yaklaşık 4 ay önce benzin dökülerek yakılmak istendiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece vakti eczanenin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişinin benzin döktükten sonra ateşe verdiği gözlendi. Alevlerin iş yerinin içerisine ulaşmadan söndüğü belirtildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada zanlılardan birini yakalarken diğer zanlının yakalanması için çalışmaların ise devam dediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.