Edirne'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama | Video 12.10.2023 | 12:39 EDİRNE'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga polisin yakaladığı 3 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne'nin Umurböy Mahallesi'nde geçen pazar günü E.B., husumetli olduğu bacanağı ve komşusu olan T.P. ile sokakta karşılaşınca taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alan E.B., oğlu O.B. ile birlikte bacanağı T.P. ve oğlu A.P.'nin üzerine ateş açtı. Dehşetin yaşandığı olayda saçmaların isabet ettiği T.P. ve oğlu A.P. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı baba-oğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen T.P. hayatını kaybetti. Durumu ağır olan A.P.'nin ise tedavisi sürüyor.Olayın ardından polisin gözaltına aldığı baba E.B. ve oğlu O.B. ve D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.