Video Yaşam Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video
Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video

Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video

26.02.2024 | 11:45

Edirne’de jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı olarak 16 farklı adrese düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 18 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan takipli operasyon faaliyetleri çerçevesinde organize suç örgütü ile uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 16 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 50,19 gram metamfetamin, 7,27 gram skunk, 0,52 gram esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 10 adet cep telefonu ve 8 gram bonzai ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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