Edirne'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Kavga anı ise çevredeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaralama olayının ardından kaçan şahsın yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edildi.
Yapılan çalışma sonucu ateş eden M.A. ile şüphelinin gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen C.H'nin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yakalandığı belirtildi.
Silahlı kavgada yaralanan şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı, tedavilerinin tamamlandığı öğrenildi.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Edirne'de 1. Murat Mahallesi 28. Sokak'taki bir kafede oturan kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüş ve silahlı kavgaya dönüşmüştü. H.Ç. ve A.K'nin arkasından gelen M.A, tabancayla ateş etmiş, yaralanan H.Ç. ve A.K. olay yerine gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlatmıştı.
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