Edirne'de 5 ATM'yi soymak isteyen hırsız: “Pişmanım” | Video
Edirne'de cezaevinden izinli olarak çıkan ve 5 ATM'yi soymak isteyen şüpheli adliyeye sevk edilirken, “Sadece çok pişmanım, başka bir şey yok” dedi.
Sprey boyalı hırsızlık şüphelisi Murat U., daha sonra ise ATM'nin para alma bölmesini zorlayarak kırıyor. Para alma bölümünden paraları çalamayacağını anlayan Murat U., bu kez ATM'nin kapısını kırarak, içeriye giriyor. İçerdeki kameraları da sprey boya ile boyan ATM hırsızı Murat U., içerden de para çalamayınca alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikle olay yerinde hızlıca uzaklaştı.
Yaşanan ilginç soygun girişimi ise ATM'nin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri tarafından ATM hırsızı Murat U. otogarda otobüsle ile kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheli hırsız Murat U'nun aynı yöntemle 5 ATM'yi daha soyma girişimde bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli 5 ATM'den de hiç para çalamadığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Murat U., "Sadece çok pişmanım, başka bir şey yok" dedi.
Şüpheli Murat U'nun mahkemesi devam ediyor.
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