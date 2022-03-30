Video Yaşam Edirne'de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video
Edirne'de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video

Edirne'de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video

30.03.2022 | 09:40

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Edirne’de büfede istediği sigarayı bulamayınca sinirlenip büfe sahibini bıçakla ağır yaralayan şüpheli, saatler sonra olay yerine birkaç metre uzaklıkta polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 'Her suçlu suç mahalline geri döner’ sözü gerçek oldu.

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İddialara göre, Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bulunan Hasan Tırpan'a ait büfeye gelen şüpheli S.R.A. bir markaya ait sigara istedi. Büfe sahibinin o markaya ait sigara olmadığını söylemesine üzerine sinirlenen şüpheli, büfe sahibini bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tırpan, olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SUÇLU OLAY MAHALLİNE GERİ DÖNDÜ, POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI
Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini ve eşkalini belirledi. Ekipler, çevrede araştırma yaparken şüphelinin olay yerine yakın yerde beklediğini tespit edince kovalamaca yaşandı. Ekipler, tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelisi S.R.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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