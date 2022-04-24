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OTOMATİK OYNAT
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Edirne’de alkolü karavan sürücüsü polise zor anlar yaşattı 24.04.2022 | 12:29
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Esenler'de silah ticaretine bir darbe daha | Video 24.04.2022 | 11:18
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Duvar delip kasa soydular | Video 24.04.2022 | 11:01
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Turizmci iş adamına boş senet vurgunu: 4 milyon lira | Video 24.04.2022 | 11:00
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Tonluk kaçak tütün 2 aylık operasyonla yakalandı | Video 24.04.2022 | 10:49
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Sosyal medyadan böbrek ticareti: 70 bin dolar | Video 24.04.2022 | 10:39
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Su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu | Video 24.04.2022 | 10:21
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Taksim’de taciz iddiasına dayak kamerada | Video 24.04.2022 | 10:21
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Beşiktaş’ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı | Video 24.04.2022 | 10:21
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Kadın turiste Taksim'de kapkaç şoku | Video 24.04.2022 | 10:21
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Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 24.04.2022 | 09:48
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Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada | Video 24.04.2022 | 09:48
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Taksim’de bir köpek, çocuğu burnundan ısırdı | Video 24.04.2022 | 09:47
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Çay içerken şok yaşadılar... Takla atan araç evin avlusuna uçtu | Video 24.04.2022 | 00:02
Edirne’de alkollü sürücülere yönelik yapılan uygulamayı fark eden alkollü karavan sürücüsü ceza yememek için dakikalarca telefonuyla uğraştı.