Edirne'de asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Tekirdağ'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde inşaatın asansör boşluğuna, bir köpeğin düşüp mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, su verdiği köpeği, merdivenle kurtardı. Köpek, sağlık kontrolünün ardından sokağa bırakıldı.