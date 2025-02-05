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Edirne'de belediye ekiplerinin tehlikeli ağaç kesimi | Video

Edirne'de belediye ekiplerinin tehlikeli ağaç kesimi | Video

05.02.2025 | 10:46

Edirne'de belediye ekipleri, Uzunkaldırım Caddesi'nde tehlike oluşturan ağaçları kesmek için çalışma başlattı. Ancak ağaç kesimi sırasında güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve çevredeki insanların tehlikeye girdiği gözlemlendi.

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Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç kesimi sırasında caddede geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı. Vinç yardımıyla zincire bağlanan dev ağaçlar, itfaiye aracının merdiveniyle kesildi. Ancak kesim işlemi sırasında çevredeki insanlar, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan ağaç dallarının altından geçmeye çalıştı, bu da büyük bir güvenlik riski oluşturdu.

RİSK TAŞIDIĞI İÇİN KESİLMİŞ
Uzunkaldırım Caddesi'nde kısa süre içinde ağaç kesimini tamamlayan ekipler, kesilen ağaçların kalıntılarını temizleyerek caddeyi tekrar ulaşıma açtı. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların kuruduğu ve bu nedenle şiddetli rüzgar ve yağışla savrulma riski taşıdığı için kesildiğini belirtti.

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